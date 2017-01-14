«Бавария» выиграла Telekom Cup-2017

«Бавария» одержала победу в товарищеском турнире Telekom Cup-2017. Данное соревнование прошло за сегодняшний день. В турнире участвовало четыре команды, помимо мюнхенцев это гладбахская «Боруссия», «Майнц» и «Фортуна» из Дюссельдорфа.

В полуфинальном поединке подопечные Карло Анчелотти только в серии пенальти одолели «Фортуну» (4:1), тогда как основное время завершилось нулевой ничьей. В другом полуфинале «Майнц» оказался сильнее «Боруссии» (1:0).

В решающем поединке «Бавария» переиграла «Майнц» (2:1), голами отличились Франк Рибери, Хави Мартинес и Андре Рамальо.