«Бавария» выиграла Telekom Cup-2017
Вчера, 23:00 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Бавария» одержала победу в товарищеском турнире Telekom Cup-2017. Данное соревнование прошло за сегодняшний день. В турнире участвовало четыре команды, помимо мюнхенцев это гладбахская «Боруссия», «Майнц» и «Фортуна» из Дюссельдорфа.
В полуфинальном поединке подопечные Карло Анчелотти только в серии пенальти одолели «Фортуну» (4:1), тогда как основное время завершилось нулевой ничьей. В другом полуфинале «Майнц» оказался сильнее «Боруссии» (1:0).
В решающем поединке «Бавария» переиграла «Майнц» (2:1), голами отличились Франк Рибери, Хави Мартинес и Андре Рамальо.
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