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«Реал» подпишет «нового Ибрагимовича»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, АИК, Исак Александер
Сегодня, 09:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Юный форвард шведского АИКа Александер Исак очень близок к переходу в «Реал». В ближайшее время «Королевский клуб» должен подписать с 17-летним игроком, которого уже нарекли «новым Ибрагимовичем», 5-летний контракт. Сделка должна быть оформлена в течение следующей недели. В борьбе за Исака «Реал» опередил «Баварию», «Ювентус» и «Челси».

В этом сезоне швед провел 24 матча в местной лиге и забил 10 голов. 

Исак считается восходящей звездой европейского футбола. Примечательно, что на одном из матчей шведской лиги за 17-летним форвардом следили 122 скаута.

Совсем недавно Исак успел отличиться и за сборную Швеции.

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