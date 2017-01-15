Гобле: «После футбола Витсель посвятит жизнь авиации»

Официальный представитель хавбека сборной Бельгии и китайского «Тяньцзинь Сунцзян» Акселя Витселя Ален Гобле рассказал о больших планах своего клиента после завершения карьеры игрока.

«Вот уже два года Аксель является акционером одной компании. После окончания карьеры он будет ее генеральным директором. Когда-то в будущем. Так вот, тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учетом будущего Витселя после окончания футбольной карьеры. Да, сейчас он игрок, но завтра он станет экс-футболистом, но при этом будет занят другим делом.

Аксель - акционер компании, которая функционирует в Бельгии. Ее название - LindSky. Как вы понимаете, речь идет об авиации. Это школа пилотов, компания по обслуживанию и всем, что связано с полетами. На прошлой неделе мы беседовали с представителями экономической газеты и рассказали об этом. И успех уже состоит в том, что после этого интервью нам последовали предложения и заказы из Китая. Речь о компании, акционером которой является Аксель.

Аксель сейчас в Бельгии, он толком еще не был в Китае. И вот уже сейчас, даже когда он еще не заявил о себе как футболист, его уже знают в Китае. Причем не как игрока, а как делового человека. Так что есть несколько причин, почему Аксель перебирается в Китай. Да, во-первых, зарплата, во-вторых - будущее. Китайский рынок в сравнении с европейским гораздо больше. Сейчас важно заработать репутацию, а потом использовать ее с толком».