В Китае ужесточили лимит на легионеров
Сегодня, 13:02 | Источник: wildeastfootball.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Со следующего сезона в китайской Суперлиге ужесточается лимит на легионеров. Теперь на поле смогут выходить только 3 иностранных футболиста. Всего в заявку из 18 человек могут быть включены 5 легионеров. Кроме того, в заявочном листе должны обязательно быть 2 футболиста младше 23 лет, а один из них должен выходить в стартовом составе.
Ранее в заявку на поединок можно было включить одного иностранца из Азии и еще четырех легионеров из других частей мира. На поле же одновременно мог играть один представитель Азии и три легионера из других частей мира.
Новый сезон стартует в Китае 4 марта.
Ранее сообщалось, что в местной Суперлиге хотят также изменить регламент.
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Да и про МЛС забывать не надо.
я только купил трансляцию чемпионата Китая
может, они только из фнл вышли, и там лимита не было, а теперь надо избавляться? хз.