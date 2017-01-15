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В Китае ужесточили лимит на легионеров

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: события
Сегодня, 13:02 | Источник: wildeastfootball.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Со следующего сезона в китайской Суперлиге ужесточается лимит на легионеров. Теперь на поле смогут выходить только 3 иностранных футболиста. Всего в заявку из 18 человек могут быть включены 5 легионеров. Кроме того, в заявочном листе должны обязательно быть 2 футболиста младше 23 лет, а один из них должен выходить в стартовом составе.

Ранее в заявку на поединок можно было включить одного иностранца из Азии и еще четырех легионеров из других частей мира. На поле же одновременно мог играть один представитель Азии и три легионера из других частей мира.

Новый сезон стартует в Китае 4 марта.

Ранее сообщалось, что в местной Суперлиге хотят также изменить регламент.

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