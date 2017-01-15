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Корини: «В „Палермо“ всегда Хиросима!»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Палермо
Сегодня, 13:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини сравнил каждый матч своей команды со взрывом атомной бомбы.

«Когда ты приходишь в новый клуб, то понимаешь, что однажды можешь быть уволен. Я иногда думал об этом, хотя не знал, что сейчас это так активно обсуждается, поскольку игра „Палермо“ улучшилась. Игроки меня поддерживают, и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться результата.

Я бы остался здесь и на 20 лет, но каждый матч „Палермо“ - это как атомная бомба! Здесь всегда Хиросима. Вчера у меня прошла встреча с президентом клуба Дзампарини, всё было спокойно. Но я понял, что мы по-разному смотрим на футбол».

Предыдущим рулевым «Палермо» был Роберто де Зерби, который покинул свой пост в декабре. «Палермо» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от спасительной 17-й строчки на 7 очков.

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