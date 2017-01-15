«Кубань» отправит пять игроков основы в дубль

«Кубань» отправит в дубль вратаря Евгения Фролова, защитников Романа Бугаева, Евгения Гапона, Игоря Армаша и хавбека Арсена Хубулова. Все, кроме Армаша, отправятся во второй состав, так как не согласились на существенное понижение зарплаты. Им были предложены новые контракты с суммой, которая гораздо меньше нынешних условий договора. Также на сбор с командой не летит защитник Георгий Зотов.

В октябре прошлого года сообщалось, что «Кубани» потребуется еще год, чтобы рассчитаться с долгами.