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«Кубань» отправит пять игроков основы в дубль

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Кубань, Фролов Евгений, Хубулов Арсен, Бугаев Роман, Гапон Евгений, Армаш Игорь
Сегодня, 16:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Кубань» отправит в дубль вратаря Евгения Фролова, защитников Романа Бугаева, Евгения Гапона, Игоря Армаша и хавбека Арсена Хубулова. Все, кроме Армаша, отправятся во второй состав, так как не согласились на существенное понижение зарплаты. Им были предложены новые контракты с суммой, которая гораздо меньше нынешних условий договора. Также на сбор с командой не летит защитник Георгий Зотов.

В октябре прошлого года сообщалось, что «Кубани» потребуется еще год, чтобы рассчитаться с долгами.

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