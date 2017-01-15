Ласина Траоре присоединился к ЦСКА

В расположение ЦСКА на сборе в Испании прибыл ивуарийский нападающий Ласина Траоре, которого связывают с возможным уходом из команды в текущее окно.

В расположение команды в Испании прибыл ивуарийский нападающий Ласина Траоре #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/dX5QoVE5to — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 января 2017 г.