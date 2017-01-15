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Ласина Траоре присоединился к ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Траоре Ласина
Сегодня, 20:03 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА

В расположение ЦСКА на сборе в Испании прибыл ивуарийский нападающий Ласина Траоре, которого связывают с возможным уходом из команды в текущее окно.

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