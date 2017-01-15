Ласина Траоре присоединился к ЦСКА
Сегодня, 20:03 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА
В расположение ЦСКА на сборе в Испании прибыл ивуарийский нападающий Ласина Траоре, которого связывают с возможным уходом из команды в текущее окно.
В расположение команды в Испании прибыл ивуарийский нападающий Ласина Траоре #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/dX5QoVE5to
— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 января 2017 г.
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Фанат армейцев неудел
Ведь без голов фанат тоскует
Ведь Траоре Лосину съел.
Рыло,Макеев за 8 лямов,на которого претендует ЦСКА,Шальке и Д-мо Киев?
Вы там,чо,все бромонтаном обмазались?)