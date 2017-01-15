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Слуцкий может получить работу аналитика в «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Челси, Слуцкий Леонид , Абрамович Роман
Вчера, 23:22 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий может получить работу в «Челси», информируют в Англии. Сообщается, что Слуцкому будет предложена должность в отделе аналитики лондонцев. 45-летний специалист хорошо знаком с владельцем «синих» Романом Абрамовичем, который и предложил ему данный вариант продолжения карьеры.

Слуцкий покинул ЦСКА в декабре прошлого года, проработав в клубе семь лет.

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