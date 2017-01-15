Слуцкий может получить работу аналитика в «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Челси, Слуцкий Леонид , Абрамович Роман
Вчера, 23:22 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий может получить работу в «Челси», информируют в Англии. Сообщается, что Слуцкому будет предложена должность в отделе аналитики лондонцев. 45-летний специалист хорошо знаком с владельцем «синих» Романом Абрамовичем, который и предложил ему данный вариант продолжения карьеры.
Слуцкий покинул ЦСКА в декабре прошлого года, проработав в клубе семь лет.
Другие материалы по теме:
Вчера
14 января 2017
13 января 2017
Станислав Горин
У армейцев долги, им нужны большие успехи Ганчаренко вопреки обстоятельствам. «Соккер.ру» интересно, что надо вытворить ЦСКА, чтобы сохранить титул?
14:38 Официально Семшов и Дмитриев стали тренерами тульского «Арсенала» 10
12 января 2017
16:43 Официально Тренер вратарей Чанов сменил ЦСКА на тульский «Арсенал» 70
11 января 2017
02:04 Слухи Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита» 7
10 января 2017
Или войдите через