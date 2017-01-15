Слуцкий может получить работу аналитика в «Челси»

Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий может получить работу в «Челси», информируют в Англии. Сообщается, что Слуцкому будет предложена должность в отделе аналитики лондонцев. 45-летний специалист хорошо знаком с владельцем «синих» Романом Абрамовичем, который и предложил ему данный вариант продолжения карьеры.

Слуцкий покинул ЦСКА в декабре прошлого года, проработав в клубе семь лет.