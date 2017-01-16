«Монако» разгромил «Марсель»
Сегодня, 00:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 20-го тура Лиги 1 «Монако» без проблем разобрался с «Марселем».
Марсель, стадион «Велодром».
«Марсель» - «Монако» - 1:4 (1:3)
Гол: Роланду 28 — Лемар 15, Фалькао 21, Бернарду Силва 45, 56.
«Марсель»: Пеле, Фанни, Рекик (Дория 59), Сакаи, Роланду, Лопес, Венкер, Товен (Кауи 89), Замбо, Кабелла (Сарр 57), Гомис.
Главный тренер: Руди Гарсия..
«Монако»: Субашич, Глик, Фабиньо, Сидибе, Жемерсон, Бакайоко, Бернарду Силва (Мбаппе 90), Лемар, Туре, Фалькао (Каррильо 86), Жермен (Моутиньо 81).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Бернарду Силва 34, Лопес 65.
Судья: Клеман Турпен.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.
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