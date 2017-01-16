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«Монако» разгромил «Марсель»

Матч: Олимпик МарсельОлимпик Марсель1 : 4МонакоМонако
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 20-го тура Лиги 1 «Монако» без проблем разобрался с «Марселем».

Марсель, стадион «Велодром».

«Марсель» - «Монако» - 1:4 (1:3)
Гол: Роланду 28Лемар 15, Фалькао 21, Бернарду Силва 45, 56.

«Марсель»: Пеле, Фанни, Рекик (Дория 59), Сакаи, Роланду, Лопес, Венкер, Товен (Кауи 89), Замбо, Кабелла (Сарр 57), Гомис.
Главный тренер: Руди Гарсия..

«Монако»: Субашич, Глик, Фабиньо, Сидибе, Жемерсон, Бакайоко, Бернарду Силва (Мбаппе 90), Лемар, Туре, Фалькао (Каррильо 86), Жермен (Моутиньо 81).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Бернарду Силва 34, Лопес 65.

Судья: Клеман Турпен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.

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