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Сампаоли: «„Севилья“ знает, что может обыграть даже самого сложного соперника»

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 08:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли остался доволен победой своих подопечных над «Реалом» (2:1) в матче 18-го тура Ла Лиги:

«Никогда бы и не подумал, что мы будем так хорошо выступать в этом сезоне. Думал, что будет очень тяжело собрать команду из новых игроков, ведь у нас было много новичков, а многие покинули клуб летом.

У нас всегда будут условия, которые будут заставлять нас прогрессировать. Например, болельщики, которые передают нам свою любовь к атакующему футболу.

Мы знаем, что можно обыграть даже самого сложного соперника. Все зависит от нас.

Нам нужно продолжать в том же духе, продолжать с пониманием, что каждая игра будет для нас тяжелой. Из каждого препятствия нужно выносить опыт, который поможет нам расти и становиться лучше».

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