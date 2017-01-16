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Ширер: «„Челси“ стоит избавиться от Косты, если он портит атмосферу в команде»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Ширер Алан , Коста Диего
Сегодня, 09:14 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что «Челси» стоит расстаться с форвардом Диего Костой, если тот портит атмосферу в команде. Ранее сообщалось, что у игрока сборной Испании случился конфликт с главным тренером «синих» Антонио Конте, хотя сам специалист позже опроверг эту информацию.

«Диктовать условия будет Коста. Сейчас основная власть в таких вопросах находится у игроков. Если футболист не хочет играть за клуб, он уйдет.

Все зависит от того, насколько сложна ситуация. Если она влияет на атмосферу в раздевалке, то от Косты нужно избавляться.

„Челси“ будет не хватать Диего Косты. Он забивал, ассистировал партнерам и был их лучшим игроком в этом сезоне. Без него команде будет сложно выиграть АПЛ».

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