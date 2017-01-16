Ширер: «„Челси“ стоит избавиться от Косты, если он портит атмосферу в команде»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что «Челси» стоит расстаться с форвардом Диего Костой, если тот портит атмосферу в команде. Ранее сообщалось, что у игрока сборной Испании случился конфликт с главным тренером «синих» Антонио Конте, хотя сам специалист позже опроверг эту информацию.

«Диктовать условия будет Коста. Сейчас основная власть в таких вопросах находится у игроков. Если футболист не хочет играть за клуб, он уйдет.

Все зависит от того, насколько сложна ситуация. Если она влияет на атмосферу в раздевалке, то от Косты нужно избавляться.

„Челси“ будет не хватать Диего Косты. Он забивал, ассистировал партнерам и был их лучшим игроком в этом сезоне. Без него команде будет сложно выиграть АПЛ».