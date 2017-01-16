Юрченко сменит «Анжи» на «Урал»

По информации источника, голкипер «Анжи» Давид Юрченко в ближайшее время станет игроком «Урала».

30-летний футболист в нынешнем сезоне не провел за махачкалинский клуб ни одного матча и в поисках постоянной игровой практики намерен сменить клубную прописку.