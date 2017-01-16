Юрченко сменит «Анжи» на «Урал»
Сегодня, 10:14 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, голкипер «Анжи» Давид Юрченко в ближайшее время станет игроком «Урала».
30-летний футболист в нынешнем сезоне не провел за махачкалинский клуб ни одного матча и в поисках постоянной игровой практики намерен сменить клубную прописку.
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Мои поздравления Иванову и Юрченко! Ребята, вы нашли друг друга!)))