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Экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов перешёл в «Окжетпес»

Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2016, Заграница: трансферы, Окжетпес, Спартак М, Факел, Козлов Александр
Сегодня, 11:21 | Источник: ФК "Окжетпес" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба клуба «Окжетпес» сообщает, что бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком казахстанской команды.

Игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным на один год.

Последним клубом форварда был воронежский «Факел».

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