Экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов перешёл в «Окжетпес»
Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2016, Заграница: трансферы, Окжетпес, Спартак М, Факел, Козлов Александр
Сегодня, 11:21 | Источник: ФК "Окжетпес" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба клуба «Окжетпес» сообщает, что бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком казахстанской команды.
Игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным на один год.
Последним клубом форварда был воронежский «Факел».
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На состав бывшей молодежки посмотри, там и Армейцев найдешь...и Зенитовцев...Одно из потерянных поколений российского футбола, может только у Миранчука получится.
Россия: Бабурин, Тен, Зуев, Никитин (к), Голубев, Обухов (Миранчук, 74), Соломатин (Панюков, 46), Емельянов, Козлов (Соловьев, 79), Могилевец, Базелюк...
Что характерно, НИКТО не заиграл!!!
Пусть все молодые игроки думают 10 раз,прежде чем переходят в спартак!!
Ну что ж, удачи !!!