Экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов перешёл в «Окжетпес»

Пресс-служба клуба «Окжетпес» сообщает, что бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком казахстанской команды.

Игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным на один год.

Последним клубом форварда был воронежский «Факел».