Витоло: «Хотел вывести Роналду из равновесия, но не получилось»

Полузащитник «Севильи» Витоло прокомментировал конфликт, который произошел у него с нападающим «Реала» Криштиану Роналду во время матча 18-го тура между командами. Напомним, что «Севилья» победила со счетом 2:1.

«Такие вещи случаются в футболе. Я пытался вывести Криштиану из равновесия, ведь это очень хороший игрок, однако не вышло. Стараюсь играть, отдавая на поле все».