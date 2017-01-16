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Витоло: «Хотел вывести Роналду из равновесия, но не получилось»

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Витоло, Роналду Криштиану
Сегодня, 11:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Севильи» Витоло прокомментировал конфликт, который произошел у него с нападающим «Реала» Криштиану Роналду во время матча 18-го тура между командами. Напомним, что «Севилья» победила со счетом 2:1.

«Такие вещи случаются в футболе. Я пытался вывести Криштиану из равновесия, ведь это очень хороший игрок, однако не вышло. Стараюсь играть, отдавая на поле все».

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