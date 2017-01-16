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Боссы «Милана» готовы предложить Монтелле новый контракт

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Милан, Монтелла Винченцо
Сегодня, 12:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Итальянские СМИ сообщают о том,  что руководство «Милана» готово продлить сотрудничество с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

По слухам, в клубе очень довольны тем, как Монтелла сумел преобразить команду, возглавив «россонери» лишь минувшим летом.

Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Добавим, что переговоры между сторонами о новом трудовом соглашении могут начаться только по окончании сезона, так как боссы клуба боятся, что это может отвлечь команду и тренера от сосредоточенности на выступлениях.

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