Боссы «Милана» готовы предложить Монтелле новый контракт
Сегодня, 12:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Итальянские СМИ сообщают о том, что руководство «Милана» готово продлить сотрудничество с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.
По слухам, в клубе очень довольны тем, как Монтелла сумел преобразить команду, возглавив «россонери» лишь минувшим летом.
Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.
Добавим, что переговоры между сторонами о новом трудовом соглашении могут начаться только по окончании сезона, так как боссы клуба боятся, что это может отвлечь команду и тренера от сосредоточенности на выступлениях.
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