Боссы «Милана» готовы предложить Монтелле новый контракт

Итальянские СМИ сообщают о том, что руководство «Милана» готово продлить сотрудничество с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

По слухам, в клубе очень довольны тем, как Монтелла сумел преобразить команду, возглавив «россонери» лишь минувшим летом.

Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Добавим, что переговоры между сторонами о новом трудовом соглашении могут начаться только по окончании сезона, так как боссы клуба боятся, что это может отвлечь команду и тренера от сосредоточенности на выступлениях.