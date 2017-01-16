Гомис: «Не могу дождаться того момента, как поприветствую Пайета в „Марселе“»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Марсель, Вест Хэм, Гомис Бафетимби, Пайет Димитри
Сегодня, 13:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Марселя» Бафетимби Гомис надеется, что клуб подпишет полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета:
«Руководство клуба сделает все возможное, чтобы приобрести новичков на необходимые позиции, поэтому мы с радостью примем каждого хорошего игрока.
Мы в курсе о фамилиях, которые обсуждают в прессе.
Не могу дождаться того момента, как поприветствую Димитри Пайета. Если он хочет перейти к нам, то добро пожаловать».
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