Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Самедов - игрок «Спартака» 99

Гомис: «Не могу дождаться того момента, как поприветствую Пайета в „Марселе“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Марсель, Вест Хэм, Гомис Бафетимби, Пайет Димитри
Сегодня, 13:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Марселя» Бафетимби Гомис надеется, что клуб подпишет полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета:

«Руководство клуба сделает все возможное, чтобы приобрести новичков на необходимые позиции, поэтому мы с радостью примем каждого хорошего игрока.

Мы в курсе о фамилиях, которые обсуждают в прессе.

Не могу дождаться того момента, как поприветствую Димитри Пайета. Если он хочет перейти к нам, то добро пожаловать».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
14:08 Феллер: «„Байер“ не хочет продавать Чичарито, но сумасшедшие предложения рассмотрим» 0
13:48 Оскар: «Я перешёл в Китай, чтобы помочь другим узнать больше о местной лиге» 8
13:12 Венгер потроллил «Челси» и «Вест Хэм» 23
12:59 Пиоли: «„Интер“ находится лишь в начале своего пути» 12
12:42 Верратти: «Ибрагимович учит одноклубников быть лидерами» 5
11:33 Видео Витоло: «Хотел вывести Роналду из равновесия, но не получилось» 36
11:13 Нобл: «Пайету лучше не играть за „Вест Хэм“» 9
10:46 Кейн: «Почеттино - один из лучших тренеров в мире, если не лучший» 2
10:34 Венгер: «Впервые за 20 лет сразу 6 клубов ведут борьбу за победу в Премьер-Лиге» 41
10:21 Марсело: «„Реал“ расслабился, поведя в счёте» 12
все материалы по этой теме
Турниры