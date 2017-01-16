Гомис: «Не могу дождаться того момента, как поприветствую Пайета в „Марселе“»

Нападающий «Марселя» Бафетимби Гомис надеется, что клуб подпишет полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета:

«Руководство клуба сделает все возможное, чтобы приобрести новичков на необходимые позиции, поэтому мы с радостью примем каждого хорошего игрока.

Мы в курсе о фамилиях, которые обсуждают в прессе.

Не могу дождаться того момента, как поприветствую Димитри Пайета. Если он хочет перейти к нам, то добро пожаловать».