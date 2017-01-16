Неймар - самый дорогой футболист мира по версии CIES

​Многие назовут самого дорогого футболиста планеты и даже сумму. А во сколько лет Погба установил рекорд? «Соккер.ру» разыскал самых дорогих игроков в каждом возрасте!

​Живя в эпоху футболистов, у которых девять «Золотых мячей» на двоих, каждый день ждешь нового рекорда. «Соккер.ру» ищет вершины, до которых Рон и Лео еще не добрались.