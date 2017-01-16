Неймар - самый дорогой футболист мира по версии CIES
Центр спортивных исследований CIES составил список из ста самых дорогих футболистов мира.
Первое место в данном рейтинге занимает нападающий «Барселоны» Неймар (чью стоимость эксперты оценили в 246.8 млн евро).
Полную версию списка можете посмотреть здесь, мы же представим вам топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES:
01. Неймар («Барселона») – 246.8 млн евро;
02. Лионель Месси («Барселона») – 170.5 млн евро;
03. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155.3 млн евро;
04. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150.4 млн евро;
05. Луис Суарес («Барселона») – 145.2 млн евро;
06. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 139.2 млн евро;
07. Криштиану Роналду («Реал») – 126.5 млн евро;
08. Пауло Дибала («Ювентус») – 113.8 млн евро;
09. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110.5 млн евро;
10. Эден Азар («Челси») – 101.5 млн евро.
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Нет на Земле игрока дороже Рональду!)
(просто он не успел перевести средства в Центр). ))))
Этот мир реально слетел с катушек))))