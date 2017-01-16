Клозе: «Стать тренером - моя цель, но я не спешу»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, который нынче работает в тренерском штабе национальной команды, рассказал, что планирует прийти к самостоятельной тренерской деятельности:

«Я очень доволен тем, как проходит мое обучение. Благодарен немецкому футбольному союзу за такой шанс. В моей карьере было много тренеров, и я старался у каждого из них что-нибудь почерпнуть.

Стать тренером - моя цель, но я не спешу. Сперва я бы хотел набраться опыта, а уже затем получить лицензию. Посмотрим, к чему это все приведет, но пока это не так уж и важно. Я понял, что работа тренера интересна мне. Мне нравится ежедневная работа».