Тен перешел в «Енисей»

24-летний защитник Петр Тен присоединился к «Енисею». Контракт с игроком рассчитан до мая 2018 года.

Тен является воспитанником ЦСКА. Ранее он также выступал за «Ротор», «Анжи» и «Томь», которую недавно покинул из-за финансовых проблем клуба.