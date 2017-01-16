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Тен перешел в «Енисей»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: трансферы, Енисей, Тен Петр
Сегодня, 18:14 | Источник: ФК "Енисей" | Редакция: Дмитрий Кристя

24-летний защитник Петр Тен присоединился к «Енисею». Контракт с игроком рассчитан до мая 2018 года. 

Тен является воспитанником ЦСКА. Ранее он также выступал за «Ротор», «Анжи» и «Томь», которую недавно покинул из-за финансовых проблем клуба.

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