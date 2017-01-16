Кот-д'Ивуар и Того голов не забивали

В первом туре группового этапа Кубка Африканских Наций Кот-д'Ивуар и Того сыграли вничью.

Ойем, «Стад д`Ойем».

Кот-д'Ивуар - Того - 0:0

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Канон, Байи, Орье, Кессиэ, Сери (Дукуре 65), Диэ, Заха (Бони 70), Траоре, Коджиа (Градель 82), Калу.

Главный тренер: Мишель Дусье

Того: Агасса, Доссеви (Агбеньядан 87), Уро-Акорико, Даконам, Лаба (Акакпо 82), Айите, Бебу, Атакора, Гакпе, Ромао, Адебайор (Букари 89).

Главный тренер: Клод Ле Руа.

Судья: Эрик Отого-Кастан.