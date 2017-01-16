Кот-д'Ивуар и Того голов не забивали
Матч: Кот-д'Ивуар0 : 0Того
Сегодня, 20:58 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом туре группового этапа Кубка Африканских Наций Кот-д'Ивуар и Того сыграли вничью.
Ойем, «Стад д`Ойем».
Кот-д'Ивуар - Того - 0:0
Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Канон, Байи, Орье, Кессиэ, Сери (Дукуре 65), Диэ, Заха (Бони 70), Траоре, Коджиа (Градель 82), Калу.
Главный тренер: Мишель Дусье
Того: Агасса, Доссеви (Агбеньядан 87), Уро-Акорико, Даконам, Лаба (Акакпо 82), Айите, Бебу, Атакора, Гакпе, Ромао, Адебайор (Букари 89).
Главный тренер: Клод Ле Руа.
Судья: Эрик Отого-Кастан.
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кубок выиграет или Алжир или Гана,однозначно)
хотя в Кот д ивуаре есть некоторые знакомые фамилии)
Нашего не взяли((