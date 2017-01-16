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«Торино» - «Милан»: стартовые составы

Матч: ТориноТорино2 : 0МиланМилан
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:06 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура Серии А «Торино» - «Милан».

«Торино»: Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори, Оби, Яго Фальке, Белотти, Льяич.

«Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Калабрия, Пашалич, Локателли, Бертолаччи, Сусо, Бакка, Бонавентура.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что 3 дня назад эти команды встречались в Кубке Италии, и там победу праздновал «Милан» (2:1).

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