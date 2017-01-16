«Торино» - «Милан»: стартовые составы
Сегодня, 22:06 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура Серии А «Торино» - «Милан».
«Торино»: Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори, Оби, Яго Фальке, Белотти, Льяич.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Калабрия, Пашалич, Локателли, Бертолаччи, Сусо, Бакка, Бонавентура.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что 3 дня назад эти команды встречались в Кубке Италии, и там победу праздновал «Милан» (2:1).
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