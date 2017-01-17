«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу трансфера Молло в «Зенит»

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера бывшего хавбека французского клуба Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Напомним, по условиям сделки по продаже Молло «Сент-Этьеном» в «Крылья Советов» в августе 2016 года, зеленые должны были получить 50 процентов от суммы будущего трансфера игрока. Об этом 15 числа заявил президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер, сообщивший, что его клуб получит лишь 250 тысяч евро, так как «Зенит» заплатил за переход Молло € 500 тыс.

Источник сообщает, что «Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила 3,2 млн евро, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.