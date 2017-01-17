Рейтинг@Mail.ru

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу трансфера Молло в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Зенит, Крылья Советов, Сент-Этьен, Молло Йоан
Сегодня, 01:52 | Источник: butfootballclub.fr | Редакция: Павел Молочный

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера бывшего хавбека французского клуба Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Напомним, по условиям сделки по продаже Молло «Сент-Этьеном» в «Крылья Советов» в августе 2016 года, зеленые должны были получить 50 процентов от суммы будущего трансфера игрока. Об этом 15 числа заявил президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер, сообщивший, что его клуб получит лишь 250 тысяч евро, так как «Зенит» заплатил за переход Молло € 500 тыс.

Источник сообщает, что «Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила 3,2 млн евро, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:25
ответ пользователю Kumertau (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:24
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 02:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:10, редактировал Сегодня 02:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:45 Официально Фото Луис Адриано - игрок «Спартака» 290
19:51 Официально Фото Боли сменил «Анжи» на «Аль-Айн» 33
18:14 Официально Тен перешел в «Енисей» 3
12:50 Официально Фото Самедов - игрок «Спартака» 202
15 января 2017
22:45 «Крылья Советов» и «Сент-Этьен» получили по 250 тыс. евро за трансфер Молло в «Зенит» 31
00:05 Официально Григалава - игрок тульского «Арсенала» 6
14 января 2017
06:02 Фото Каррера встретился с Луисом Адриано и Галлиани 39
02:06 Источник: «Адриано подпишет контракт со „Спартаком“ 16 января» 90
00:21 Официально Фото Тульский «Арсенал» подписал хавбека сборной Румынии 2
13 января 2017
11:37 Официально Гаджибеков перешёл в «Крылья Советов» 31
все материалы по этой теме
Турниры