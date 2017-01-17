«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу трансфера Молло в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Зенит, Крылья Советов, Сент-Этьен, Молло Йоан
Сегодня, 01:52 | Источник: butfootballclub.fr | Редакция: Павел Молочный
«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера бывшего хавбека французского клуба Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
Напомним, по условиям сделки по продаже Молло «Сент-Этьеном» в «Крылья Советов» в августе 2016 года, зеленые должны были получить 50 процентов от суммы будущего трансфера игрока. Об этом 15 числа заявил президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер, сообщивший, что его клуб получит лишь 250 тысяч евро, так как «Зенит» заплатил за переход Молло € 500 тыс.
Источник сообщает, что «Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила 3,2 млн евро, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.
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лучше пусть Молло в Зенит идёт за чемпионством )