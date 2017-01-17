Герасимец: «Прискорбно, что „Зенит“ превратился в тусовку заезжих звезд»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал трансферную политику сине-бело-голубых:

«„Зенит“ давно уже скупает футболистов пачками. Скоро из игроков сборной России, купленных питерцами и не попадающих в состав, можно будет полноценную команду составить. Такое впечатление, что менеджмент „Зенита“ работает по принципу: „есть хороший игрок и деньги - давайте купим“.

Йоан Молло как раз мне очень нравится. Обратил на него внимание, когда смотрел матчи самарской команды. Молло - быстрый и креативный футболист, который четко выполняет тренерскую установку и может создать голевые моменты партнерам. Не могу понять, зачем „Зенит“ покупает футболистов в клубах ФНЛ. Ведь в системе клуба есть „Зенит-2“, где собраны воспитанники питерских футбольных школ.

Луческу говорит, что ему не нужен „Зенит-2“? Нужен он или нет, должны определять руководители клуба. Футбольная жизнь идет своим чередом. Одни игроки покидают „Зенит“, какие-то позиции нужно усилить. Только зачем покупать футболистов, на которых через некоторое время будет жалко смотреть? Самое прискорбное, что за последние годы наметилась опасная тенденция. Команда, которая всегда формировалась вокруг своих воспитанников, превратилась в тусовку заезжих звезд. Российские игроки попадают в состав только благодаря лимиту на легионеров».

Напомним, что состав петербургского клуба также может пополнить хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа.