Гатагов: «Сёмин во время матчей бывало путал фамилии игроков»

Бывший хавбек «Локомотива» Алан Гатагов рассказал о том, как главный тренер «Локо» Юрий Сёмин путал имена футболистов во время игры:

«Рассказывал ли Антон Миранчук что-то про „Локомотив“? Скорее, я ему байки травил. Например, как Юрий Палыч фамилии путал. Кричал: „Мара-а-т! Мара-а-а-т!“ А те, кто рядом стояли, подсказывали, что это Янбаев. Семин тут же: „Тьфу, ё! Рена-ат! Рена-а-а-т!“ Еще Маминова он на поле почему-то искал, кричал: „Володя! Маминов!“ А тот уже помощником тренера был, рядом с ним на скамейке сидел: „Юрий Палыч, да я здесь“. Семин опять: „Тьфу ты!“».

Напомним, прошлой весной Гатагов стал игроком эстонской «Левадии».