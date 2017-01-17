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Гатагов: «Сёмин во время матчей бывало путал фамилии игроков»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2010, Наши за рубежом, Локомотив М, Левадия, Гатагов Алан, Семин Юрий
Сегодня, 05:46 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Бывший хавбек «Локомотива» Алан Гатагов рассказал о том, как главный тренер «Локо» Юрий Сёмин путал имена футболистов во время игры:

«Рассказывал ли Антон Миранчук что-то про „Локомотив“? Скорее, я ему байки травил. Например, как Юрий Палыч фамилии путал. Кричал: „Мара-а-т! Мара-а-а-т!“ А те, кто рядом стояли, подсказывали, что это Янбаев. Семин тут же: „Тьфу, ё! Рена-ат! Рена-а-а-т!“ Еще Маминова он на поле почему-то искал, кричал: „Володя! Маминов!“ А тот уже помощником тренера был, рядом с ним на скамейке сидел: „Юрий Палыч, да я здесь“. Семин опять: „Тьфу ты!“».

Напомним, прошлой весной Гатагов стал игроком эстонской «Левадии».

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