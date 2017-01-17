Рейнгольд: «Самедов идет не куда-то на заработки, а в „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал приход в клуб уже экс-полузащитника «Локомотива» Александра Самедова:

«Этот трансфер вызывает у меня двоякие чувства. С одной стороны, я рад, что воспитанник вернулся в родной клуб, наверняка он здесь хочет закончить карьеру, и это похвально. С другой стороны, ему скоро 33 года, физические данные не на высоте, скорость уже не та и т.д. Тем не менее, Саша - опытный игрок, понимающий, какой шаг он совершил. Он идет не куда-то на заработки, а в „Спартак“. Я приветствую его в нашей команде и рад его переходу. Думаю, годика полтора-два он ещё осилит в нормальном режиме и поможет клубу.

Я недавно с Юрой [Сёминым] разговаривал, и он мне сказал: „Если человек не хочет играть - он свободен“. Речь необязательно о Самедове, но я полностью с ним согласен, это очень правильные слова и подход. Нельзя играть футбол насильно, когда настроение не то. Поэтому иди, если будут варианты, а „Спартак“ был этим самым вариантом. Все стороны повели себя в этой истории правильно. Самедова ожидает в „Спартаке“ серьёзная конкуреция, и он знал, куда идёт, и что просто так место в стартовом составе он не получит.

Не думаю, что Саша будет конкурировать с Промесом, потому что голландец и Зе Луиш - неприкосновенные игроки стартового состава. Другое дело, что Квинси может сыграть и на левом фланге, и под нападающим, у него мастерства - выше крыши! Эта конкуренция может и навредить, но может и укрепить коллектив. Хорошему игроку место на поле в любом случае найдётся. Самедов в любом случае поступил правильно, перейдя в „Спартак“. Вероятно, он даже потеряет в деньгах, зато у Карреры, который и настаивал на переходе Александра, своё время на поле он получать будет».