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Кучук: «Работать на Украине очень почетно»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Сталь К, Кучук Леонид
Сегодня, 10:16 | Источник: Sport.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Новоиспеченный тренер каменской «Стали» Леонид Кучук прокомментировал свое возвращение в УПЛ.

«По поводу того, не является ли переезд на Украину шагом назад в моей карьере. Украина – страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности – это очень почетно.  

Я прекрасно понимаю всё, что мне говорят по-украински, ведь мой родной белорусский и украинский языки очень близки. У меня очень много родственников на Украине, например, во Львове, отец супруги – родом из Полтавы. Кроме того, мой помощник знает 5 языков. Я специально подбирал такого человека, поскольку часто сталкивался с многонациональными командами и знаю, насколько важно, чтобы футболист точно понял, о чем ему говорит тренер».

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