«Арсенал» продлит контракт с Мертезакером

«Арсенал» продлит контракт с защитником Пером Мертезакером, информирует авторитетный британский источник. У 32-летнего немца есть соответствующий пункт в договоре, который позволяет продлить его автоматически еще на год, и «Арсенал» намерен им воспользоваться. В этом сезоне оборонец пока на поле не появлялся из-за операции на колене, которая была сделана еще прошлым летом.