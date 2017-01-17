«Арсенал» продлит контракт с Мертезакером
Сегодня, 11:41 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Арсенал» продлит контракт с защитником Пером Мертезакером, информирует авторитетный британский источник. У 32-летнего немца есть соответствующий пункт в договоре, который позволяет продлить его автоматически еще на год, и «Арсенал» намерен им воспользоваться. В этом сезоне оборонец пока на поле не появлялся из-за операции на колене, которая была сделана еще прошлым летом.
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мужик-то отличный))
ну и его башка может под конец матчей ещё спасать на стандартах.