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«Арсенал» продлит контракт с Мертезакером

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Арсенал, Мертезакер Пер
Сегодня, 11:41 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Арсенал» продлит контракт с защитником Пером Мертезакером, информирует авторитетный британский источник. У 32-летнего немца есть соответствующий пункт в договоре, который позволяет продлить его автоматически еще на год, и «Арсенал» намерен им воспользоваться. В этом сезоне оборонец пока на поле не появлялся из-за операции на колене, которая была сделана еще прошлым летом.

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