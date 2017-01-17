Сын Тарханова возглавит молодежку «Урала»

Юрий Тарханов, сын главного тренера «Урала» Александра Тарханова, возглавит молодежную команду клуба. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «шмелей».

«Действительно, сын Александра Тарханова Юрий возглавит молодежную команду ФК „Урал“, это молодой российский специалист, ему 29 лет. Возглавлявший нашу „молодежку“ Погос Галстян стал помощником Александра Тарханова в тренерском штабе основного состава. Под руководством Юрия Тарханова „молодежка“ „Урала“ начала подготовку ко второй части сезона и уже провела несколько тренировочных занятий.

Футбольную карьеру он начинал в дубле самарских „Крыльев Советов“, затем выступал в литовском клубе „Ветра“, а также провел четыре сезона в московской команде второго дивизиона „Ника“. В этом же клубе молодой специалист и начинал карьеру главного тренера».