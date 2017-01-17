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Роббен: «Для меня переезд в Китай равноценен завершению карьеры»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Роббен Арьен
Сегодня, 14:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен. совсем недавно продливший контракт с немецким клубом, поделился мнением о современной «китайской лихорадке».

«Я провел отличное время в „Баварии“, это один из лучших клубов мира. Не знаю, куда мне стоит переходить в моем возрасте.

Переезд в Китай это нечто другое. Для меня это равноценно завершению карьеры. Хочу продолжать играть на самом высоком уровне как можно дольше.

Продолжается какое-то безумие. Китайцы предлагают сумасшедшие суммы, у меня тоже есть несколько предложений. Суммы настолько велики, что ты в любом случае хотя бы рассмотришь это предложение.

Возможно, зарплата в Китае превышает в пять-шесть раз ту, которую платят в топ-клубах Европы. Но деньги никогда не стояли надо мной. Именно поэтому мне удалось сделать такую карьеру.

Не понимаю игроков, которые едут туда в 27-28 лет, они же находятся на пике своей карьеры. Это просто пустая трата времени. Другой карьеры у них не будет. Хотя я могу понять тех ребят, кто едет в Китай после 30».

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