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Игуаин: «Касильяс или Буффон? Мне было спокойно за наши ворота с обоими»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Ювентус, Игуаин Гонсало, Буффон Джанлуиджи, Касильяс Икер
Сегодня, 15:30 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин, ныне представляющий «Ювентус», не смог выбрать лучшего между вратарями Икером Касильясом и Джанлуиджи Буффоном.

«Я ощущал себя в безопасности вместе с ними. Думаю, со мной бы согласились многие. Практически все считают, что Буффон и Касильяс - два лучших вратаря в истории, поскольку они завоевали так много трофеев и так долго выступают на высочайшем уровне. Для меня честь знать этих людей и выступать с ними в одной команде.

Я очень благодарен Икеру, он много мне помогал, когда я только перешел в „Реал“. С удовольствием встретился бы с ним».

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