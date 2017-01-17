Игуаин: «Касильяс или Буффон? Мне было спокойно за наши ворота с обоими»

Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин, ныне представляющий «Ювентус», не смог выбрать лучшего между вратарями Икером Касильясом и Джанлуиджи Буффоном.

«Я ощущал себя в безопасности вместе с ними. Думаю, со мной бы согласились многие. Практически все считают, что Буффон и Касильяс - два лучших вратаря в истории, поскольку они завоевали так много трофеев и так долго выступают на высочайшем уровне. Для меня честь знать этих людей и выступать с ними в одной команде.

Я очень благодарен Икеру, он много мне помогал, когда я только перешел в „Реал“. С удовольствием встретился бы с ним».