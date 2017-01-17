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Головин: «Теперь и на моей улице праздник!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Головин Александр
Сегодня, 17:29 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который пропустил несколько тренировок на сборе «армейцев» из-за вирусного заболевания, рассказал о своем нынешнем самочувствии:

«Сегодняшние нагрузки дались нормально, поскольку ничего тяжелого на сегодняшней тренировке не было. Спокойно отработал положенное время, чему очень рад. Нужно скорее наверстывать упущенное, набирать форму.

Досадно прилететь на первый сбор и сразу свалиться с температурой. Считал часы, когда смогу выйти на поле. В номере лежать было очень скучно, а выходить поначалу никуда было нельзя, чтобы не заразить остальных. Но все уже позади, я включился в работу, настроение замечательное! Дико скучал по мячу, по футболу, но теперь и на моей улице праздник!

Рассчитываю, что успею восстановить кондиции, чтобы сыграть в первых товарищеских матчах. Буду работать изо всех сил, и, надеюсь, тренеры дадут мне игровое время. Планы такие, чтобы сравняться с партнёрами в готовности. Пока не знаю, останусь ли на три выходных в Кампоаморе, но в любом случае и в паузу буду тренироваться каждый день».

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