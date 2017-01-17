Стал известен второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании

Стал известен второй соперник московского ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе.

Сообщается, что 21 января «армейцы» сразятся со швейцарским клубом «Волен», выступающим во второй лиге местного чемпионата. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 22 января московский клуб сыграет с польским «Пястом».