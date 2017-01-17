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Стал известен второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Волен
Сегодня, 18:05 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Стал известен второй соперник московского ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе.

Сообщается, что 21 января «армейцы» сразятся со швейцарским клубом «Волен», выступающим во второй лиге местного чемпионата. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 22 января московский клуб сыграет с польским «Пястом».  

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