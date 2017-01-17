«Уфа» уступила «Клужу» в первом матче под руководством Семака
Сегодня, 19:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
Проводящая зимний сбор на Кипре «Уфа» в первом матче под руководством нового главного тренера команды Сергея Семака уступила румынскому «Клужу».
«Уфа» – «Клуж» – 0:2 (0:0)
«Уфа»: Шелия, Аликин, Сухов, Никитин (Безденежных 46), Живоглядов (Дивеев 75), Засеев (Ванек 60), Стоцкий (Филин 46), Обляков (Зубарев 60), Пауревич, Сафрониди, Кротов (Батютин 60), Игбун (Сысуев 46).
Главный тренер: Сергей Семак.
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