Источник: «Дизайн нового логотипа обошёлся „Ювентусу“ в 200 тысяч евро»

В Сети появилась информация о том, сколько боссы «Ювентуса» заплатили за разработку нового логотипа команды.

По информации журналиста Нимы Таваллея, дизайн нового лого обошелся "«Старой Синьоре» в 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что новая эмблема была принята многими болельщиками туринского клуба в штыки.