Источник: «Дизайн нового логотипа обошёлся „Ювентусу“ в 200 тысяч евро»
Сегодня, 21:06 | Источник: твиттер журналиста Нимы Таваллея | Редакция: Антон Белюсь
В Сети появилась информация о том, сколько боссы «Ювентуса» заплатили за разработку нового логотипа команды.
По информации журналиста Нимы Таваллея, дизайн нового лого обошелся "«Старой Синьоре» в 200 тысяч евро.
Стоит отметить, что новая эмблема была принята многими болельщиками туринского клуба в штыки.
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Немного троллинга
https://www.artlebedev.ru/metro/logo/process/
а затем ещё раз про 500 рублей и областной центр провизжи, болельщик клуба, у которого на эмблеме большая Ж. видимо, за пятихатку как раз и рисовали.