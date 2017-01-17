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Источник: «Дизайн нового логотипа обошёлся „Ювентусу“ в 200 тысяч евро»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Ювентус
Сегодня, 21:06 | Источник: твиттер журналиста Нимы Таваллея | Редакция: Антон Белюсь

В Сети появилась информация о том, сколько боссы «Ювентуса» заплатили за разработку нового логотипа команды.

По информации журналиста Нимы Таваллея, дизайн нового лого обошелся "«Старой Синьоре» в 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что новая эмблема была принята многими болельщиками туринского клуба в штыки.

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