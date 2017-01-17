Главный тренер «Аталанты» дисквалифицирован на 2 матча

Дисциплинарный комитет серии А принял решение наказать главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини за неспортивное поведение в матче 20-го тура Серии А против «Лацио».

В том поединке 58-летний специалист был отправлен на трибуны за бурное недовольство работой главного арбитра встречи Луки Пайретто, а также за нецензурные выражения в адрес резервного рефери.

Гасперини дисквалифицирован на две игры и не будет руководить «Аталантой» в матчах против «Сампдории» и «Торино».