Ван Гал: «Последние 6 месяцев в МЮ я провел на эшафоте, с петлёй на шее»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал, который выигрывал со своими командами чемпионаты Нидерландов, Испании и Германии, а также Лигу чемпионов, признался, что победа с «красными дьяволами» в Кубке Англии 2016 года - главный успех в его карьере:

«Победа в Кубке Англии с „Манчестер Юнайтед“ - мое главное достижение в тренерской карьере.

Последние 6 месяцев в МЮ я провел на эшафоте, с петлей на шее. Это заслуга английских СМИ.

Порой давление было бесчеловечным, но мне приходилось оставаться верным своей философии и продолжать мотивировать игроков. Когда под таким давлением вам удается выиграть Кубок Англии, вы гордитесь этим.

К тому же в том матче мы остались в меньшинстве. Поэтому Кубок Англии - это фантастический успех для меня».