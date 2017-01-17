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Ван Гал: «Последние 6 месяцев в МЮ я провел на эшафоте, с петлёй на шее»

Соккер.Ру // Англия. Кубок 2015/2016, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, ван Гал Луи
Сегодня, 22:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал, который выигрывал со своими командами чемпионаты Нидерландов, Испании и Германии, а также Лигу чемпионов, признался, что победа с «красными дьяволами» в Кубке Англии 2016 года - главный успех в его карьере:

«Победа в Кубке Англии с „Манчестер Юнайтед“ - мое главное достижение в тренерской карьере.

Последние 6 месяцев в МЮ я провел на эшафоте, с петлей на шее. Это заслуга английских СМИ.

Порой давление было бесчеловечным, но мне приходилось оставаться верным своей философии и продолжать мотивировать игроков. Когда под таким давлением вам удается выиграть Кубок Англии, вы гордитесь этим.

К тому же в том матче мы остались в меньшинстве. Поэтому Кубок Англии - это фантастический успех для меня».

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