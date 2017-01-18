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Рамос - Сампаоли: «Респект ребятам с яйцами, ты один из них»

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Рамос Серхио, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 01:02 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Реала» Серхио Рамос оценил поведение главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли, выступившего на пресс-конференции в роли миротворца между болельщиками андалусийского клуба и защитником, который ранее в кубковом матче между командами исполнил паненку с пенальти, приведя поклонников «Севильи» в бешенство.

Когда команды вновь встретились спустя несколько дней, на этот раз в рамках матча 18-го тура Ла Лиги, Рамос до стартового свистка подбежал к Сампаоли, приобнял его и сказал следующее:

«Респект ребятам с яйцами, ты один из них».

После этого Серхио похлопал специалиста по плечу и вернулся на поле.

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