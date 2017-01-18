Пиоли: «Это была равная игра, но „Интер“ в концовке матча заслужил победу»
Сегодня, 02:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер миланского «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей», в котором его команда одержала победу в дополнительное время (3:2):
«Это была хорошая игра с большим количеством опасных моментов. Мы вели игру, но этот матч является доказательством того, что если вы на мгновение выключаетесь из игры, то все может измениться.
Мои комплименты „Болонье“, а также своей команде, которая стремилась пробиться в следующий раунд турнира. Это была равная игра, но в концовке встречи мы заслужили победу».
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