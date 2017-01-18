«Фиорентина» попытается вернуть Сеферовича

Нападающий «Айнтрахта» Харис Сеферович может снова стать игроком «Фиорентины», за которую он выступал с 2010 по 2013 год.

Источник сообщает, что итальянский клуб попытается вернуть 24-летнего футболиста, если состоится трансфер форварда «фиалок» Николы Калинича в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на счету Сеферовича 2 гола в 12 матчах за «Айнтрахт».