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«Фиорентина» попытается вернуть Сеферовича

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Айнтрахт Ф, Сеферович Харис, Калинич Никола
Сегодня, 03:16 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Айнтрахта» Харис Сеферович может снова стать игроком «Фиорентины», за которую он выступал с 2010 по 2013 год.

Источник сообщает, что итальянский клуб попытается вернуть 24-летнего футболиста, если состоится трансфер форварда «фиалок» Николы Калинича в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на счету Сеферовича 2 гола в 12 матчах за «Айнтрахт».

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