«Монпелье» арендовал у ПСЖ Иконе
Сегодня, 14:45 | Источник: ФК "Монпелье" | Фото: ФК "Монпелье" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, 18-летний полузащитник ПСЖ Жонатан Иконе ушел в аренду в «Монпелье». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Иконе присоединился к парижанам прошлым летом и провел 4 матча в Лиге 1.
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