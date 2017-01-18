«Монпелье» арендовал у ПСЖ Иконе

Как и ожидалось, 18-летний полузащитник ПСЖ Жонатан Иконе ушел в аренду в «Монпелье». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Иконе присоединился к парижанам прошлым летом и провел 4 матча в Лиге 1.