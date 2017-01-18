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Последнее интервью Месси оказалось выдуманным

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 18:07 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Как стало известно, интервью нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, где он заявил о том, что будет играть в «Барселоне» столько, сколько этого захочет сам клуб, оказалось сфабрикованным.

Данное «интервью» появилось в британском издании Coach, после чего мировые СМИ поспешили опубликовать его отрывки.

Об этом сегодня заявил Хорхе Месси - отец аргентинского футболиста:

«Этого интервью не существует, это ложь».

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