Последнее интервью Месси оказалось выдуманным
Сегодня, 18:07 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Как стало известно, интервью нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, где он заявил о том, что будет играть в «Барселоне» столько, сколько этого захочет сам клуб, оказалось сфабрикованным.
Данное «интервью» появилось в британском издании Coach, после чего мировые СМИ поспешили опубликовать его отрывки.
Об этом сегодня заявил Хорхе Месси - отец аргентинского футболиста:
«Этого интервью не существует, это ложь».
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Вчера
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Любое мнение не совпадающее с его поклонниками тут же удаляется модерами!
За то, оскорбления, причём даже в открытую в адрес Роналду поощряются и лоббируются ими!
Уже наверно китайский выучил....а тут сынок так подставляет........
Ну и пиарят воможный переход.
Я тут не причем-Месси..