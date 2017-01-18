Дзанетти: «Надеюсь, что борьба за Скудетто будет идти до самого конца»
Сегодня, 18:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти считает, что в чемпионской гонке чемпионата Италии пока ничего не ясно:
«Серия А - прекрасная лига с хорошей конкуренцией, надеюсь, она и в будущем останется таковой.
Да, „Ювентус“ является фаворитом, но есть много других команд, которые могут надеяться на сохранение интриги в чемпионской гонке.
Потенциал у них есть, как и хорошие составы, поэтому рассчитываю на то, что борьба будет идти до самого конца, ведь это порадует болельщиков».
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