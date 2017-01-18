Дзанетти: «Надеюсь, что борьба за Скудетто будет идти до самого конца»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти считает, что в чемпионской гонке чемпионата Италии пока ничего не ясно:

«Серия А - прекрасная лига с хорошей конкуренцией, надеюсь, она и в будущем останется таковой.

Да, „Ювентус“ является фаворитом, но есть много других команд, которые могут надеяться на сохранение интриги в чемпионской гонке.

Потенциал у них есть, как и хорошие составы, поэтому рассчитываю на то, что борьба будет идти до самого конца, ведь это порадует болельщиков».