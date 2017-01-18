Новым главным тренером хихонского «Спортинга» стал Руби

Пресс-служба хихонского «Спортинга» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Жоан Франсеск Феррер.

Специалист, также известный как Руби, сменит на тренерском мостике Абелардо, который накануне был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.

На данный момент «Спортинг» идет в турнирной таблице Примеры в зоне вылета, имея в своем активе 12 набранных очков после 18 туров.