Новым главным тренером хихонского «Спортинга» стал Руби
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Отставки и назначения, Спортинг Х, Руби Феррер Жоан Франсеск
Сегодня, 19:31 | Источник: ФК "Спортинг" (Хихон) | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба хихонского «Спортинга» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Жоан Франсеск Феррер.
Специалист, также известный как Руби, сменит на тренерском мостике Абелардо, который накануне был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.
На данный момент «Спортинг» идет в турнирной таблице Примеры в зоне вылета, имея в своем активе 12 набранных очков после 18 туров.
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