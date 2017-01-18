Галлиани: «Деулофеу? „Эвертон“ требует аренду с обязательством выкупа, это не для нас»

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что клубу не удается договориться с «Эвертоном» об аренде нападающего Жерара Деулофеу:

«Переговоры идут, но не продвигаются.

Все очень просто: мы предлагаем аренду или аренду с опцией выкупа. Они настаивают на аренде с обязательством выкупа.

Вы прекрасно знаете, что нас это не устраивает, ведь у нас есть обязательства перед новыми владельцами».