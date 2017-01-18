Галлиани: «Деулофеу? „Эвертон“ требует аренду с обязательством выкупа, это не для нас»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Эвертон, Галлиани Адриано , Деулофеу Жерар
Сегодня, 19:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что клубу не удается договориться с «Эвертоном» об аренде нападающего Жерара Деулофеу:
«Переговоры идут, но не продвигаются.
Все очень просто: мы предлагаем аренду или аренду с опцией выкупа. Они настаивают на аренде с обязательством выкупа.
Вы прекрасно знаете, что нас это не устраивает, ведь у нас есть обязательства перед новыми владельцами».
Другие материалы по теме:
18:20 Энрике: «Я пошёл к мосту» 19
Или войдите через