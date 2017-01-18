Рейтинг@Mail.ru

Галлиани: «Деулофеу? „Эвертон“ требует аренду с обязательством выкупа, это не для нас»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Эвертон, Галлиани Адриано , Деулофеу Жерар
Сегодня, 19:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что клубу не удается договориться с «Эвертоном» об аренде нападающего Жерара Деулофеу:

«Переговоры идут, но не продвигаются.

Все очень просто: мы предлагаем аренду или аренду с опцией выкупа. Они настаивают на аренде с обязательством выкупа.

Вы прекрасно знаете, что нас это не устраивает, ведь у нас есть обязательства перед новыми владельцами».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
20:38 Нападающий «Боруссии» Дембеле недоволен судейством в матчах Бундеслиги 1
20:02 Ван Бастен предлагает заменить послематчевые пенальти аналогом хоккейных буллитов 19
18:30 Дзанетти: «Надеюсь, что борьба за Скудетто будет идти до самого конца» 12
18:20 Энрике: «Я пошёл к мосту» 19
17:25 Анчелотти: «Не каждый сможет работать главным тренером в „Реале“» 21
17:13 Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе 1
15:10 Месси: «Буду играть в „Барселоне“ до тех пор, пока этого хочет клуб» 77
10:44 Вилья: «У Гвардиолы трудный период, но он изменит ситуацию» 17
10:33 Юра Мовсисян :«Россия проведет лучший чемпионат мира» 17
08:34 Месси назвал лучшего британского футболиста, против которого он играл 33
все материалы по этой теме
Турниры