Фернандес: «Ганчаренко - великолепный человек и замечательный специалист»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Фернандес Марио, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 20:18 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Виктора Ганчаренко:
«У каждого главного тренера свое видение по каждому вопросу, от глобальных до мелочей. Могу сказать, что мы поняли новые требования и выполняем их, все идет по плану. Виктор Михайлович уже работал в ЦСКА, у нас было время сойтись с ним поближе, получше узнать его. Это великолепный человек и замечательный специалист, я получаю удовольствие от совместной работы. Наверное, сейчас еще не время долго говорить о том, что поменялось, – рисунок игры будет ясен к концу сборов».
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