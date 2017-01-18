Фернандес: «Ганчаренко - великолепный человек и замечательный специалист»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Виктора Ганчаренко:

«У каждого главного тренера свое видение по каждому вопросу, от глобальных до мелочей. Могу сказать, что мы поняли новые требования и выполняем их, все идет по плану. Виктор Михайлович уже работал в ЦСКА, у нас было время сойтись с ним поближе, получше узнать его. Это великолепный человек и замечательный специалист, я получаю удовольствие от совместной работы. Наверное, сейчас еще не время долго говорить о том, что поменялось, – рисунок игры будет ясен к концу сборов».