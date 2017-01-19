Рейтинг@Mail.ru

Синицын: «Только странный человек может уйти из „Краснодара“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Краснодар, Синицын Андрей
Сегодня, 01:41 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын объяснил, почему остается в клубе, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики:

«Почему я все еще в „Краснодаре“? Потому что только странный человек может отсюда уйти. Конечно, два проведенных матча в этом сезоне РФПЛ – это недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в „Чите“, и в „Енисее“ я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом.

Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды, уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставалось только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более я привык к городу, мне нравится команда».

Напомним, гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ранее сообщил, что клуб не намерен продавать нападающего Фёдора Смолова, которым, по слухам, интересовалась дортмундская «Боруссия».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:00 Жирков: «Наверное, второе место „Зенита“ на данном этапе – не так уж и плохо» 0
Вчера
20:18 Фернандес: «Ганчаренко - великолепный человек и замечательный специалист» 13
11:06 Самедов не отправился на сбор со «Спартаком» 49
Станислав Горин
Весенняя защита «Спартака»
Компания «Массимо и сыновья» не лишилась опытного Боккетти, и «Соккер.ру» говорит об обороне «Спартака». Как лидер чемпионата сыграет в защите весной?
Комментариев: 20
04:41 Миланов: «„Спартак“ во многих встречах победил незаслуженно» 121
02:05 Игроки сборной России в отпуске готовились по особой программе 13
17 января 2017
12:09 Игроки «Спартака» закончили прохождение медицинского обследования 51
07:36 Тарасов: «„Спартак“ заслуженно лидирует, но опять же – впереди весна» 16
07:09 Самедов: «Мне всегда импонировал итальянский футбол» 19
05:27 Тарасов: «Каждый сезон подхожу с мыслями, что он должен стать золотым» 10
все материалы по этой теме
Турниры