Синицын: «Только странный человек может уйти из „Краснодара“»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын объяснил, почему остается в клубе, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики:

«Почему я все еще в „Краснодаре“? Потому что только странный человек может отсюда уйти. Конечно, два проведенных матча в этом сезоне РФПЛ – это недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в „Чите“, и в „Енисее“ я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом.

Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды, уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставалось только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более я привык к городу, мне нравится команда».

Напомним, гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ранее сообщил, что клуб не намерен продавать нападающего Фёдора Смолова, которым, по слухам, интересовалась дортмундская «Боруссия».