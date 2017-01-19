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Гаврилов: «Новички „Спартака“? Слышал, привезли какого-то бразильца»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Гаврилов Юрий, Адриано Луис, Самедов Александр
Сегодня, 03:51 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал последние приобретения красно-белых в зимнее трансферное окно:

«Доволен ли зимним усилением „Спартака“? Надо понять, что за игроки приехали. Слышал, привезли какого-то бразильца. Посмотрим, что за футболист. Готов ли он влиться в команду без разговорного русского? „Спартак“ ведь почему неровно смотрится? Во-первых, из-за языкового барьера между командой и тренером. Во-вторых, думаю, отсутствует должный подсказ и между самими футболистами. Если ты общаешься на одном языке, легко можешь указать партнеру, куда ему двигаться и что делать. А когда этого нет, начинаются ошибки.

Переход Самедова? Середняк, если откровенно говорить. В „Локомотиве“ не блистал особо. Лидером считался, верно, но других-то особо нет, потому и лидер. Посмотрим, что Самедов покажет на поле, но, думаю, среднее усиление».

Также Гаврилов отметил, что, по его мнению, «Спартаку» везло во многих матчах текущего сезона РФПЛ.

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