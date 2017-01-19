«Аль-Айн» отменил трансфер Боли, обвинив «Анжи» в недобросовестности

Клуб из ОАЭ «Аль-Айн» отменил трансфер ивуарийского нападающего Янника Боли из-за выдвинутых условий махачкалинским «Анжи», которые не были прописаны в договоре о переходе игрока. Отмечается, что форвард уже прошел медобследование, был представлен команде и провел первую тренировку в новом клубе. Об этом сообщается на официальном сайте «Аль-Айна».

«Логичное решение об отмене трансфера вызвано требованиями российского клуба „Анжи“ и игрока, которые не были ранее согласованы в нашем договоре. Мы были удивлены, когда получили дополнительные требования уже после тренировки Боли в нашем клубе. Мы могли ответить отказом, но приняли решение отменить трансфер данного футболиста.

„Аль-Айн“ отвергает любые предметы торга с клубом, который пытается воспользоваться близостью закрытия трансферного окна и завершения регистрации новых игроков. Мы намерены всегда честно вести переговоры со всеми сторонами, но не хотим зависеть от одного игрока, каким бы ни были его уровень или стоимость», – приводит пресс-служба слова члена правления «Аль-Айна» Мухаммеда Обейда.