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Индзаги: «40 минут „Лацио“ играл идеально в первом тайме»

Матч: ЛациоЛацио4 : 2ДженоаДженоа
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Индзаги Симоне
Сегодня, 08:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Дженоа» (4:2) в матче Кубка Италии.

«Мы мощно стартовали, но к перерыву были разочарованы. В футболе помутнение на несколько минут может дорого стоить. В перерыве я сказал игрокам, что они не заслуживали счета 2:2. На протяжении 40 минут играли идеально. От этого и следовало отталкиваться».

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