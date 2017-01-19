Трамп мог стать владельцем «Рейнджерс»

Избранный президент США Дональд Трамп мог быть владельцем футбольного клуба в Шотландии. Он рассматривал возможность приобретения «Рейнджерс» в 2012 году, когда клуб оказался банкротом. Тогда он мог обойтись миллиардеру в 26 млн евро. Однако бизнесмен отказался от этой идеи, посчитав ее нерациональной.