Трамп мог стать владельцем «Рейнджерс»
Сегодня, 09:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Избранный президент США Дональд Трамп мог быть владельцем футбольного клуба в Шотландии. Он рассматривал возможность приобретения «Рейнджерс» в 2012 году, когда клуб оказался банкротом. Тогда он мог обойтись миллиардеру в 26 млн евро. Однако бизнесмен отказался от этой идеи, посчитав ее нерациональной.
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Мог, но Не стал и правильно сделал
С Губернатором Жвачкиным во главе ей ничего не светит.
А вот если бы Трамп стал хозяином, никто не посмел бы лезть в дела клуба.
Говоря Трамп, я имею ввиду его родственников.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/955519.shtml