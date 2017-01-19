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Трамп мог стать владельцем «Рейнджерс»

Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Рейнджерс
Сегодня, 09:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Избранный президент США Дональд Трамп мог быть владельцем футбольного клуба в Шотландии. Он рассматривал возможность приобретения «Рейнджерс» в 2012 году, когда клуб оказался банкротом. Тогда он мог обойтись миллиардеру в 26 млн евро. Однако бизнесмен отказался от этой идеи, посчитав ее нерациональной.

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